КДК и комитет по этике РФС могут рассмотреть поведение Лантратова, толкнувшего болбоя

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал инцидент с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровска» (0:1).

Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч.

Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.

После матча Лантратов извинился перед болбоем.

«Скорее всего, это будет рассматривать КДК, если судьи или инспектор отметят это в протоколе. Но если обращение будет к нам, мы обязательно будем рассматривать», — сказал Андреев.

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