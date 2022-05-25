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  • КДК и комитет по этике РФС могут рассмотреть поведение Лантратова, толкнувшего болбоя

КДК и комитет по этике РФС могут рассмотреть поведение Лантратова, толкнувшего болбоя

25 мая 2022, 15:05
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Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал инцидент с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровска» (0:1).

  • Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч.
  • Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.
  • После матча Лантратов извинился перед болбоем.

«Скорее всего, это будет рассматривать КДК, если судьи или инспектор отметят это в протоколе. Но если обращение будет к нам, мы обязательно будем рассматривать», — сказал Андреев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки СКА-Хабаровск Лантратов Илья
Комментарии (1)
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Enter2006
1653480570
А ещё пусть КДК рассмотрит плохую организацию игрового процесса на поле в Хабаровске, когда вратарь вынужден пригыть через рекламные щиты чтобы ему отдали мяч. ОН вам собачка чтоли? СКА в лице этого мальчика опозорил себя. Если такие болбои будут в чего превратиться футбол?
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