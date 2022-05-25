КДК и комитет по этике РФС могут рассмотреть поведение Лантратова, толкнувшего болбоя

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал инцидент с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровска» (0:1).
- Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч.
- Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.
- После матча Лантратов извинился перед болбоем.
«Скорее всего, это будет рассматривать КДК, если судьи или инспектор отметят это в протоколе. Но если обращение будет к нам, мы обязательно будем рассматривать», — сказал Андреев.
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Источник: «Спорт-Экспресс»