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КДК и комитет по этике РФС могут рассмотреть поведение Лантратова, толкнувшего болбоя

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал инцидент с вратарем «Химок» Ильей Лантратовым в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровска» (0:1).

  • Голкипер гостей был недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч.
  • Он перепрыгнул через рекламные щиты и отобрал мяч у болбоя, толкнув его.
  • После матча Лантратов извинился перед болбоем.

«Скорее всего, это будет рассматривать КДК, если судьи или инспектор отметят это в протоколе. Но если обращение будет к нам, мы обязательно будем рассматривать», — сказал Андреев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3149

    Enter2006 1 час назад

    А ещё пусть КДК рассмотрит плохую организацию игрового процесса на поле в Хабаровске, когда вратарь вынужден прыгать через рекламные щиты чтобы ему отдали мяч, при чём неоднократно! Он вам собачка чтоли? СКА в лице этого мальчика опозорил себя. Если такие болбои будут в чего превратиться футбол?

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