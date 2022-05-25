Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?
2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста

Агент Языджи – о ЦСКА: «Я не буду ждать слишком долго. Уважение – более ценный поступок, чем деньги»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о переговорах с московским клубом.

«Судьба Юсуфа по-прежнему неизвестна. В переговорах между ЦСКА и «Лиллем» нет вообще никакого прогресса.

Проблема в том, что начались другие контакты из Европы. У ЦСКА есть возможность заполучить такого высококлассного игрока, как Юсуф, на очень выгодных условиях. Но тот факт, что эта работа тянется много времени, честно говоря, заставляет меня нервничать.

Уважение – гораздо более ценный поступок, чем деньги. Юсуф хотел написать историю чемпионата в России. Он хотел, чтобы его помнили как чемпиона, который появился и ушел. Но это профессиональная работа. Если не здесь, то в другом месте.

Я не буду ждать слишком долго. Мы заявили, что не хотим возвращаться в «Лилль», чтобы остаться здесь. Остальное – между ЦСКА и «Лиллем». Я надеюсь, что все это скоро закончится», – сказал агент.

  • ЦСКА может выкупить Языджи у «Лилля» за 12 миллионов евро.
  • Сообщалось, что клуб не станет пользоваться этой опцией и отпустит игрока.
  • Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
ЦСКА сделал новое предложение «Лиллю» по Языджи. Москвичи пытаются сбить цену («СЭ»)
Агент: «История Языджи и ЦСКА должна закончиться чемпионством» 2
Агент Языджи: «Юсуф не хочет возвращаться в «Лилль» 5
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:47
Комментарии6
...
  • ...
    Рейтинг: +463

    SpartakMoskwa 36 минут назад

    Гладко стелит

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24291

    bset 36 минут назад

    Жди августа. Посмотри на 10 лет трансферной работы ЦСКА и все станет понятно))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +990

    ZAITZEFF2011 39 минут назад

    Пустая болтовня. Других предложений нет.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13632

    Skull_Boy 45 минут назад

    Да да да и будешь ждать столько сколько надо потому что твой игрок нахрен никому не вперся и 12 млн за него никто не даст

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2615

    acor94 47 минут назад

    Легенда! Оставайся в ЦСКА!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +578

    Mityai90 1 час назад

    очень много говорит его агент.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11