Агент Языджи – о ЦСКА: «Я не буду ждать слишком долго. Уважение – более ценный поступок, чем деньги»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о переговорах с московским клубом.

«Судьба Юсуфа по-прежнему неизвестна. В переговорах между ЦСКА и «Лиллем» нет вообще никакого прогресса.

Проблема в том, что начались другие контакты из Европы. У ЦСКА есть возможность заполучить такого высококлассного игрока, как Юсуф, на очень выгодных условиях. Но тот факт, что эта работа тянется много времени, честно говоря, заставляет меня нервничать.

Уважение – гораздо более ценный поступок, чем деньги. Юсуф хотел написать историю чемпионата в России. Он хотел, чтобы его помнили как чемпиона, который появился и ушел. Но это профессиональная работа. Если не здесь, то в другом месте.

Я не буду ждать слишком долго. Мы заявили, что не хотим возвращаться в «Лилль», чтобы остаться здесь. Остальное – между ЦСКА и «Лиллем». Я надеюсь, что все это скоро закончится», – сказал агент.

ЦСКА может выкупить Языджи у «Лилля» за 12 миллионов евро.

Сообщалось, что клуб не станет пользоваться этой опцией и отпустит игрока.

Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

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