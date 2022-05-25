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  • Агент Языджи – о ЦСКА: «Я не буду ждать слишком долго. Уважение – более ценный поступок, чем деньги»

Агент Языджи – о ЦСКА: «Я не буду ждать слишком долго. Уважение – более ценный поступок, чем деньги»

25 мая 2022, 12:47
6

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о переговорах с московским клубом.

«Судьба Юсуфа по-прежнему неизвестна. В переговорах между ЦСКА и «Лиллем» нет вообще никакого прогресса.

Проблема в том, что начались другие контакты из Европы. У ЦСКА есть возможность заполучить такого высококлассного игрока, как Юсуф, на очень выгодных условиях. Но тот факт, что эта работа тянется много времени, честно говоря, заставляет меня нервничать.

Уважение – гораздо более ценный поступок, чем деньги. Юсуф хотел написать историю чемпионата в России. Он хотел, чтобы его помнили как чемпиона, который появился и ушел. Но это профессиональная работа. Если не здесь, то в другом месте.

Я не буду ждать слишком долго. Мы заявили, что не хотим возвращаться в «Лилль», чтобы остаться здесь. Остальное – между ЦСКА и «Лиллем». Я надеюсь, что все это скоро закончится», – сказал агент.

  • ЦСКА может выкупить Языджи у «Лилля» за 12 миллионов евро.
  • Сообщалось, что клуб не станет пользоваться этой опцией и отпустит игрока.
  • Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Языджи Юсуф
Комментарии (6)
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Mityai90
1653472164
очень много говорит его агент.
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acor94
1653474369
Легенда! Оставайся в ЦСКА!
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Skull_Boy
1653474456
Да да да и будешь ждать столько сколько надо потому что твой игрок нахрен никому не вперся и 12 млн за него никто не даст
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ZAITZEFF2011
1653474838
Пустая болтовня. Других предложений нет.
Ответить
SpartakMoskwa
1653475007
Гладко стелит
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Беспонтий
1653481124
«Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил». итынах оглы ишо и адамом обозвался
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