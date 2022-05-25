Директор «Ростова» Рыскин: «УЕФА может ограбить РПЛ, аннулировав контракты легионеров. Надеюсь, правительство поможет компенсировать»

Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова», опасается, что клубы РПЛ лишатся активов – легионеров, которые находятся на контрактах и за которых были выплачены деньги.

«Мы не понимаем, какое решение примет УЕФА по легионерам РПЛ. Ходят упорные слухи, что их освободят от контрактов. Это будет грабеж. Надеюсь, правительство РФ это учтет.

Значит, должны быть арестованы какие-то активы здесь, компенсированы затраты должны быть», – считает Рыскин.

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