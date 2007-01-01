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Директор «Ростова» Рыскин: «УЕФА может ограбить РПЛ, аннулировав контракты легионеров. Надеюсь, правительство поможет компенсировать»

Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова», опасается, что клубы РПЛ лишатся активов – легионеров, которые находятся на контрактах и за которых были выплачены деньги.

«Мы не понимаем, какое решение примет УЕФА по легионерам РПЛ. Ходят упорные слухи, что их освободят от контрактов. Это будет грабеж. Надеюсь, правительство РФ это учтет.

Значит, должны быть арестованы какие-то активы здесь, компенсированы затраты должны быть», – считает Рыскин.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3099

    Enter2006 14 минут назад

    Нормально так, вам компенсировать а простому народу задранные цены в магазинах и "денег нет но вы держитесь"...

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    Рейтинг: +15467

    ilichkadr 21 минуту назад

    Лёша, с какого перепугу правительство должно помогать компенсировать!? Клубы заключают контракты, а государство должно нести расходы?
    РПЛ - не коммерческое партнёрство. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.

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    Рейтинг: +7417

    vladik12 > ilichkadr 12 минут назад

    Не, ну если правда все легионеры уйдут бесплатно, то клубам надо помочь. Это большие финансовые потери. Игрочки - это главный актив клуба.

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