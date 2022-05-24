Евсеев: «Рубину» нужно было работать, а не говорить о потерях. «Краснодар» до ухода легионеров был 8-м и стал 4-м»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал решение РФС не расширять РПЛ до 18 клубов.

«РФС принимает решение, я могу с ним только согласиться. Там сидят умные люди, которые принимают решения. Но если ты и хочешь поменять регламент, то делай это перед сезоном, а не после него.

Да, «Рубин» вылетает, его покинули легионеры. А как же «Краснодар»? Почему-то там сумели компенсировать потери. При этом до их ухода клуб был на восьмом месте, а закончили чемпионат они четвeртые. Это тоже много о чeм говорит.

«Химки» шли на последнем месте до зимней паузы, от них ушли легионеры, а они даже сумели покинуть зону стыковых матчей (клуб сыграет в стыках – прим. «Бомбардира»).

«Рубин» же посыпался и не нужно говорить только о потерях, нужно было работать. Почему не подтянули резервы, ведь сколько было разговоров о школе Бердыева и тому подобное?

Как можно говорить про отсутствие качественных воспитанников, если вы знаете, что самые талантливые игроки со всей России всe равно едут в московские академии?» – сказал Евсеев.

«Рубин» напрямую вылетел в ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?