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Черчесов: «Спрошу у Дзюбы, что творится. Посоветую правильный шаг, если спросит»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» высказался о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы перезапустили карьеру Дзюбы на ЧМ-2018. Его решение уйти из «Зенита» – насколько для вас это правильно, неожиданно?

– Сегодня-завтра спрошу у него, что творится. Посоветую ему, если спросит. Он большой футболист. Принес много титулов, забивал за «Зенит». Ему сейчас надо сделать правильный шаг, чтобы продолжилась карьера и было все нормально в семье.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +12507

    playsh 2 часа назад

    Что ты можешь посоветовать,полевой психолог? Тренеруй лучше своих мадьяр.
    Карьера у Дзюблы закончилась,это факт.А что бы в семье было нормально,про жену иногда пусть по ночам вспоминает.

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    Рейтинг: +7410

    vladik12 2 часа назад

    Я тоже могу посоветовать: "Торпедо". Это был бы душевный, уютный трансфер. Помочь небольшому столичному клубу с коучем с позитивной репутацией сохраниться в РПЛ - здорово же.

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