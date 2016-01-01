Черчесов: «Спрошу у Дзюбы, что творится. Посоветую правильный шаг, если спросит»

Что ты можешь посоветовать,полевой психолог? Тренеруй лучше своих мадьяр.
Карьера у Дзюблы закончилась,это факт.А что бы в семье было нормально,про жену иногда пусть по ночам вспоминает.
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» высказался о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
– Вы перезапустили карьеру Дзюбы на ЧМ-2018. Его решение уйти из «Зенита» – насколько для вас это правильно, неожиданно?
– Сегодня-завтра спрошу у него, что творится. Посоветую ему, если спросит. Он большой футболист. Принес много титулов, забивал за «Зенит». Ему сейчас надо сделать правильный шаг, чтобы продолжилась карьера и было все нормально в семье.
- Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
- Он воспитанник «Спартака».
- Летом форвард станет свободным агентом.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?