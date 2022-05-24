Черчесов: «Спрошу у Дзюбы, что творится. Посоветую правильный шаг, если спросит»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» высказался о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вы перезапустили карьеру Дзюбы на ЧМ-2018. Его решение уйти из «Зенита» – насколько для вас это правильно, неожиданно?

– Сегодня-завтра спрошу у него, что творится. Посоветую ему, если спросит. Он большой футболист. Принес много титулов, забивал за «Зенит». Ему сейчас надо сделать правильный шаг, чтобы продолжилась карьера и было все нормально в семье.

Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».

Он воспитанник «Спартака».

Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?