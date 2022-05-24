Де Брюйне: «Я остаюсь в «Ман Сити». Это моя команда»

Полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне завил, что не намерен уходить из клуба летом.

«Я здесь уже семь лет. Это моя команда, которую я люблю. Контракт действует еще три года, я остаюсь. «Манчестер Сити» – моя команда», – сказал Де Брюйне.

Сообщалось, что бельгиец может перейти в «Реал» за 100 миллионов евро.

В этом сезоне Де Брюйне провел 29 матчей в АПЛ, забил 15 голов и сделал 7 ассистов.

Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?