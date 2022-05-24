Агент: «История Языджи и ЦСКА должна закончиться чемпионством»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассчитывает, что турок останется в команде из Москвы.

«В настоящее время клубы ведут переговоры. Мы хотим, чтобы они завершились как можно скорее.

Я надеюсь, что переговоры будут завершены как можно скорее. Юсуф хочет выиграть чемпионат и перейти в ЦСКА. Я уже говорил об этом раньше.

Я надеюсь, что всe решится как можно скорее и Юсуф полностью сосредоточится здесь. Юсуф не хочет оставлять какую-либо историю незавершeнной. Наша история должна закончиться чемпионством», – сказал агент.

Зимой ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля».

Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

Сумма выкупа, предположительно, составляет 12 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?