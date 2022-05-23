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«Салернитана» выкупила Бохинена у ЦСКА, Чалов возвращается в клуб

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прояснил будущее полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Федора Чалова, которые были в аренде в других клубах.

«Действительно, в арендном соглашении между ЦСКА и «Салернитаной» была прописана опция автоматического выкупа Бохинена в случае, если итальянская команда сохранит прописку в Серии А.

В арендных соглашениях других наших игроков автоматического выкупа предусмотрено не было, многие вернутся и начнут подготовку к новому сезону в составе нашей команды в Новогорске. Кто именно, определит позднее тренерский штаб.

Чалов? Да, Федор возвращается по истечении срока аренды», – сказал Брейдо.

  • Бохинен в составе «Салернитаны» сделал 1 ассист в 11 матчах.
  • Чалов провел за «Базель» 16 игр, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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Источник: Sport24

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