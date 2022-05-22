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Агент Языджи: «Юсуф не хочет возвращаться в «Лилль»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о будущих планах турецкого футболиста.

«Произойти может все, что угодно. Если ЦСКА не сможет договориться, и клубы из Европы начнут предлагать свои варианты, Юсуфу придется уйти. Приоритет для нас – остаться в ЦСКА. Второе – хороший клуб из Европы. Но Юсуф не хочет возвращаться в «Лилль». Но самое главное – мы хотим остаться здесь. ЦСКА – это большая семья, мы хотим быть ее частью», – сказал агент.

  • ЦСКА может выкупить Языджи у «Лилля» за 12 миллионов евро.
  • Сообщалось, что клуб не станет пользоваться этой опцией и отпустит игрока.
  • Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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22.05.2022 23:02
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