Агент Языджи: «Юсуф не хочет возвращаться в «Лилль»

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о будущих планах турецкого футболиста.

«Произойти может все, что угодно. Если ЦСКА не сможет договориться, и клубы из Европы начнут предлагать свои варианты, Юсуфу придется уйти. Приоритет для нас – остаться в ЦСКА. Второе – хороший клуб из Европы. Но Юсуф не хочет возвращаться в «Лилль». Но самое главное – мы хотим остаться здесь. ЦСКА – это большая семья, мы хотим быть ее частью», – сказал агент.

ЦСКА может выкупить Языджи у «Лилля» за 12 миллионов евро.

Сообщалось, что клуб не станет пользоваться этой опцией и отпустит игрока.

Языджи забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх за ЦСКА.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?