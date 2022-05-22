Набабкин: «Без Дзагоева будет очень тяжело. Он еще проявит себя»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева. С ним расторгли контракт.

«Мне лично будет очень тяжело без Дзагоева. Конечно, жалко, обидно, что расходятся наши пути. Я желаю Дзаге удачи и успехов. Он очень качественный и сильный футболист, поэтому ещe проявит себя», – сказал Набабкин.

Дзагоеву в июне исполнится 32 года.

Он выступал за ЦСКА с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

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