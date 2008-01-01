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Набабкин: «Без Дзагоева будет очень тяжело. Он еще проявит себя»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева. С ним расторгли контракт.

«Мне лично будет очень тяжело без Дзагоева. Конечно, жалко, обидно, что расходятся наши пути. Я желаю Дзаге удачи и успехов. Он очень качественный и сильный футболист, поэтому ещe проявит себя», – сказал Набабкин.

  • Дзагоеву в июне исполнится 32 года.
  • Он выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

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Источник: ютуб-канал ЦСКА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15733

    житель СПб 49 минут назад

    По человечески - удачи в жизни, на новом поприще.

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