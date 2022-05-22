Петржела: «Поставил бы Дзюбу на одну ступень с Кержаковым. Артему лучше остаться в России»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал уход из клуба форварда Артема Дзюбы. Контракт истек.

«Дзюба – высокий и сильный парень. Он провeл отличную карьеру в «Зените». Я бы поставил его на одну ступень с Александром Кержаковым. Очень люблю Кержакова, поэтому сложно выделить кого-то из них. Дзюбу надо уважать, потому что он провeл за «Зенит» очень много игр, становился лучшим бомбардиром, сыграл много матчей за сборную.

Не знаю, куда Дзюба уйдeт, но считаю, что ему лучше остаться в России. Нападающие его типа много не играют, всем нужны скоростные и мобильные игроки. В какой бы команде ни оказался Артeм, я буду его уважать», – сказал Петржела.

За 7 лет Дзюба провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

Игрок забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

Игрок опубликовал прощальное видео.

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