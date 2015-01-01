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Мостовой: «Не удивлюсь, если Дзюба окажется в «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поговорил о будущем форварда Артема Дзюбы. Он покинул «Зенит».

«Если Дзюба уходит, то наверняка у него уже есть предложение. Не знаю, почему в «Зените» не согласились, или Дзюба не согласился. Писали, что не могут ему платить нормально, сейчас везде с этим проблема.

Заканчивать в таком возрасте рано, можно играть спокойно, особенно в нашем чемпионате. Не удивлюсь, если он окажется в «Сочи».

«Ференцварош»? Если его пригласит Станислав Черчесов, почему бы и нет, тем более что он тренер-чемпион. Это нормальная практика, когда тренер берет своих же в команду», – сказал Мостовой.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +16254

    paracetamol 22 минуты назад

    Может и в Сочи обосноваться, если Миллер утвердит.

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    Рейтинг: +15680

    Cleaner 1 час назад

    Дзюба окажется в Зенитовском ФАРМКЛУБЕ? Вполне возможно, что Зенит так решил Дзюбу в свою вторую команду передать. Чтобы не привлекать особого внимания.

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    Рейтинг: +722

    прабабушка краба > Cleaner 1 час назад

    ну а что, из одного фарма пришел, в другой уйдёт)

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    Рейтинг: +17798

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Так никто не удивится .

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