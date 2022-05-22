Мостовой: «Не удивлюсь, если Дзюба окажется в «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поговорил о будущем форварда Артема Дзюбы. Он покинул «Зенит».

«Если Дзюба уходит, то наверняка у него уже есть предложение. Не знаю, почему в «Зените» не согласились, или Дзюба не согласился. Писали, что не могут ему платить нормально, сейчас везде с этим проблема.

Заканчивать в таком возрасте рано, можно играть спокойно, особенно в нашем чемпионате. Не удивлюсь, если он окажется в «Сочи».

«Ференцварош»? Если его пригласит Станислав Черчесов, почему бы и нет, тем более что он тренер-чемпион. Это нормальная практика, когда тренер берет своих же в команду», – сказал Мостовой.

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

За 7 лет он провел в составе «Зенита» 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу

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