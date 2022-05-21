«Сочи» в шифрованной форме поблагодарил «Динамо» за серебро. Москвичи в такой же форме анонсировали для сочинцев бронзу

«Сочи» после матча 30-го тура РПЛ против «Динамо» (5:1) опубликовал список достопримечательностей Сочи, адресованный москвичам. Если сложить первые буквы названий, то получится: «Спс за серебро».
«Динамо» накануне подготовило аналогичный список достопримечательностей Москвы для «Сочи». Там по первым буквам читалось: «Бронза будет ваша».
- «Сочи» впервые в истории взял медали РПЛ.
- «Динамо» осталось с бронзой.
- Москвичи 29 мая сыграют в финале Кубка России против «Спартака».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал «Сочи»