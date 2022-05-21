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«Сочи» в шифрованной форме поблагодарил «Динамо» за серебро. Москвичи в такой же форме анонсировали для сочинцев бронзу

«Сочи» после матча 30-го тура РПЛ против «Динамо» (5:1) опубликовал список достопримечательностей Сочи, адресованный москвичам. Если сложить первые буквы названий, то получится: «Спс за серебро».

«Динамо» накануне подготовило аналогичный список достопримечательностей Москвы для «Сочи». Там по первым буквам читалось: «Бронза будет ваша».

  • «Сочи» впервые в истории взял медали РПЛ.
  • «Динамо» осталось с бронзой.
  • Москвичи 29 мая сыграют в финале Кубка России против «Спартака».

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Источник: телеграм-канал «Сочи»

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21.05.2022 22:56
Комментарии1
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    Рейтинг: +283

    fakeid 44 минуты назад

    вот это годный троллинг

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