«Сочи» в шифрованной форме поблагодарил «Динамо» за серебро. Москвичи в такой же форме анонсировали для сочинцев бронзу

«Сочи» после матча 30-го тура РПЛ против «Динамо» (5:1) опубликовал список достопримечательностей Сочи, адресованный москвичам. Если сложить первые буквы названий, то получится: «Спс за серебро».

«Динамо» накануне подготовило аналогичный список достопримечательностей Москвы для «Сочи». Там по первым буквам читалось: «Бронза будет ваша».

«Сочи» впервые в истории взял медали РПЛ.

«Динамо» осталось с бронзой.

Москвичи 29 мая сыграют в финале Кубка России против «Спартака».

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