«Динамо» в шифрованной форме сообщило «Сочи», что он останется с бронзой РПЛ

ДИНАМО постаралась ,разьединив 2 Зенита : Семаковский и Сочинский.......
Не дало создать монополию,что означало бы
Смерть россиянскому футболу.
Топтание на месте ,так сказать!
Динамо ,Виват!
Пресс-служба «Динамо» заготовила путеводитель по Москве для фанатов «Сочи» перед очным матчем 30-го тура.
Если сложить первые буквы набора достопримечательностей, то получится: «Бронза будет ваша».
- Матч «Динамо» – «Сочи» состоится завтра, 21 мая.
- «Динамо», если не проиграет, станет серебряным призером РПЛ, а «Сочи» – бронзовым. Сочинцам для серебра нужна победа.
- В 1-м круге «Динамо» минимально обыграло «Сочи».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?