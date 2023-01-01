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«Динамо» в шифрованной форме сообщило «Сочи», что он останется с бронзой РПЛ

Пресс-служба «Динамо» заготовила путеводитель по Москве для фанатов «Сочи» перед очным матчем 30-го тура.

Если сложить первые буквы набора достопримечательностей, то получится: «Бронза будет ваша».

  • Матч «Динамо» – «Сочи» состоится завтра, 21 мая.
  • «Динамо», если не проиграет, станет серебряным призером РПЛ, а «Сочи» – бронзовым. Сочинцам для серебра нужна победа.
  • В 1-м круге «Динамо» минимально обыграло «Сочи».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10702

    alex1951 27 минут назад

    ДИНАМО постаралась ,разьединив 2 Зенита : Семаковский и Сочинский.......
    Не дало создать монополию,что означало бы
    Смерть россиянскому футболу.
    Топтание на месте ,так сказать!
    Динамо ,Виват!

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    Рейтинг: +4249

    mopecekca 53 минуты назад

    корректно и красиво...

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