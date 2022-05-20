«Динамо» в шифрованной форме сообщило «Сочи», что он останется с бронзой РПЛ

Пресс-служба «Динамо» заготовила путеводитель по Москве для фанатов «Сочи» перед очным матчем 30-го тура.

Если сложить первые буквы набора достопримечательностей, то получится: «Бронза будет ваша».

Матч «Динамо» – «Сочи» состоится завтра, 21 мая.

«Динамо», если не проиграет, станет серебряным призером РПЛ, а «Сочи» – бронзовым. Сочинцам для серебра нужна победа.

В 1-м круге «Динамо» минимально обыграло «Сочи».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?