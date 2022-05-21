Федотов – о серебре «Сочи»: «Ради фанатов мы выходили и умирали»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги сезона. Команда с восьмым по стоимости составом в лиге финишировала на втором месте.

«Мы трудились каждый день на тренировках. Горжусь командой. Игроки отдавались в каждом матче, жертвовали здоровьем. Ради болельщиков мы выходили и умирали на поле», – сказал Федотов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сочи» впервые в истории взял медали РПЛ.

Сочинцы их завоевали в 30-м туре, обыграв в гостях «Динамо» (5:1).

У Федотова истек контракт.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?