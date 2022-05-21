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Федотов – о серебре «Сочи»: «Ради фанатов мы выходили и умирали»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги сезона. Команда с восьмым по стоимости составом в лиге финишировала на втором месте.

«Мы трудились каждый день на тренировках. Горжусь командой. Игроки отдавались в каждом матче, жертвовали здоровьем. Ради болельщиков мы выходили и умирали на поле», – сказал Федотов в эфире телеканала «Россия 24».

  • «Сочи» впервые в истории взял медали РПЛ.
  • Сочинцы их завоевали в 30-м туре, обыграв в гостях «Динамо» (5:1).
  • У Федотова истек контракт.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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21.05.2022 21:57
Комментарии3
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    Рейтинг: +1934

    Dr.Metal 1 час назад

    Как тренер он оказался очень даже не плох

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    Рейтинг: +1254

    balam 2 часа назад

    Федотов,блин...как у тебя это получается?

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    Ответить
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    Рейтинг: +22795

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Можно сказать, Федотов короновался в футбольные авторитеты. Поздравления ему! Дрожите Ваноли и Семак.

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