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Расширения РПЛ не будет («Матч ТВ»)

В РПЛ в следующем сезоне будет 16 команд. Об этом сообщили в прямом эфире «Матч ТВ» со ссылкой на авторитетный источник.

Официально о решении не расширять РПЛ должно стать известно на следующей неделе.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4904

    _Marqella_ 20 минут назад

    Чердак наверное бомбардира начитался... Генсек РФС Алаев: «Я категорически против расширения РПЛ»

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    Рейтинг: +17731

    DVOK68 33 минуты назад

    Здравое решение.

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    Рейтинг: +271

    fakeid 39 минут назад

    а как же спасение рыбина?

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    Рейтинг: +7362

    vladik12 > fakeid 32 минуты назад

    Пуй с ним.

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    Рейтинг: +33

    mazar7777 > fakeid 11 минут назад

    Рубин походу сам слился. Спонсор приказ дал

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