Расширения РПЛ не будет («Матч ТВ»)

В РПЛ в следующем сезоне будет 16 команд. Об этом сообщили в прямом эфире «Матч ТВ» со ссылкой на авторитетный источник.

Официально о решении не расширять РПЛ должно стать известно на следующей неделе.

Исполком РФС состоится на следующей неделе.

Из РПЛ по итогам последнего тура вылетели «Арсенал» и «Рубин».

В переходных матчах сыграют «Химки» и «Уфа».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?