Расширения РПЛ не будет («Матч ТВ»)

Чердак наверное бомбардира начитался... Генсек РФС Алаев: «Я категорически против расширения РПЛ»
В РПЛ в следующем сезоне будет 16 команд. Об этом сообщили в прямом эфире «Матч ТВ» со ссылкой на авторитетный источник.
Официально о решении не расширять РПЛ должно стать известно на следующей неделе.
- Исполком РФС состоится на следующей неделе.
- Из РПЛ по итогам последнего тура вылетели «Арсенал» и «Рубин».
- В переходных матчах сыграют «Химки» и «Уфа».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?