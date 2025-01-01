Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

Большинство игроков «Рубина» не подошли к фанатам после вылета в ФНЛ

Четыре футболиста «Рубина» подошли к трибунам после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Остальные ушли в раздевалку, проигнорировав болельщиков.

По итогам этой игры «Рубин» вылетел в ФНЛ.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Газизов отпраздновал спасение «Уфы» от прямого вылета эмоциональным криком
«Парни, вы воины с сильным руководителем». Глава Башкирии позвонил в раздевалку «Уфы» после спасения от прямого вылета
Селюк – о вылете «Рубина»: «Дагестанская песня «Давай, до свидания» очень актуальна про Слуцкого» 1
Источник: телеграм-канал Sports.ru

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:19
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11