Большинство игроков «Рубина» не подошли к фанатам после вылета в ФНЛ

Четыре футболиста «Рубина» подошли к трибунам после матча 30-го тура РПЛ против «Уфы» (1:2). Остальные ушли в раздевалку, проигнорировав болельщиков.

По итогам этой игры «Рубин» вылетел в ФНЛ.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?