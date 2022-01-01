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Жиго, Классен и Бакаев – в основе «Спартака»; у «Химок» сыграют Лантратов, Глушаков и Руденко

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Спартака» на матч 30-го тура чемпионата России.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Николас, Руденко.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Жиго, Кофрие, Классен, Зобнин, Бакаев, Игнатов, Денисов, Николсон.

  • Игра пройдет на «Арене Химки».
  • Начало – в 17:00 мск.
  • «Химки» идут на 13-м месте в РПЛ, «Спартак» – на 10-м.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт РПЛ

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