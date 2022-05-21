Кучаев, Бакаев и Лисакович – в старте «Рубина»; у «Уфы» выйдут Урунов и Агаларов

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Уфы» на матч 30-го тура чемпионата России.
«Рубин»: Медведев, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Самошников, Абильдгор, Апшацев, Лисакович.
«Уфа»: Чичкан, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Урунов, Касинтура.
- Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.
- Начало – в 17:00 мск.
- «Рубин» идет на 14-м месте в РПЛ, «Уфа» – на 15-м. Проигравший вылетает напрямую в ФНЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт РПЛ