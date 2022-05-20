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Губерниев: «Пиво – футбольный напиток. Давно пора продавать его на стадионах»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оценил инициативу Москвы по разрешению продажи пива на стадионах.

«Давно пора пиво продавать. Пиво – это футбольный напиток. Хочешь — пей, хочешь — не пей. Был чемпионат мира по футболу, там продавали пиво. Разве были балаганы на матчах? А балаганы на улице бывают и без продажи пива.

Поэтому я за продажу, пускай продают. Тем более в наше непростое время. Я так понимаю, что у них сейчас будет все разрешено. Посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что ни к чему», – сказал Губерниев.

  • В Москве до 31 декабря будет снят запрет на реализацию алкоголя в спортивных сооружениях.
  • Продавать можно напитки не крепче 16,5 градусов.
  • В 2021 году владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что клуб теряет миллиард рублей за сезон из-за запрета продажи пива на стадионах.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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20.05.2022 23:07
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