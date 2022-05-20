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  • Титов: «Каждый матч «Рубина» – каторга. Футболисты опустошены. Это ответственность и тренера»

Титов: «Каждый матч «Рубина» – каторга. Футболисты опустошены. Это ответственность и тренера»

20 мая 2022, 21:46

Бывший игрок сборной России Егор Титов высказался по ситуации в «Рубине». Казанцы борются за выживание.

«Играет ведь не Леонид Слуцкий — я уверен, он в состоянии донести до футболистов, что не так. Другой вопрос, что сами футболисты — это не уровень того ЦСКА, где были Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Евгений Алдонин, Сейду Думбия. В «Рубине» игроки немного другого уровня, хотя у Казани далеко не худший состав. Но видно, что футболисты опустошены. Это ответственность и тренера, но, ребята, вы выходите потухшие!

Вы получаете зарплаты, премиальные, за вас люди болеют — как вас еще мотивировать-то надо? Мне непонятно это. Наше поколение играло практически бесплатно по сравнению с нынешними зарплатами. Но для нас футбол был праздником. А сейчас каждый матч «Рубина» — каторга. Переживаю за них. Не хочется, чтобы спустя 20 лет клуб вылетел в лигу ниже», – сказал Титов.

  • «Рубин» сыграет с «Уфой» в матче за выживание. Чтобы попасть в стыки, «Рубину» достаточно ничьей. Проигрыш будет означать вылет казанцев.
  • Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.
  • В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин
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