Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
3 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом

Титов: «Каждый матч «Рубина» – каторга. Футболисты опустошены. Это ответственность и тренера»

Бывший игрок сборной России Егор Титов высказался по ситуации в «Рубине». Казанцы борются за выживание.

«Играет ведь не Леонид Слуцкий — я уверен, он в состоянии донести до футболистов, что не так. Другой вопрос, что сами футболисты — это не уровень того ЦСКА, где были Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Евгений Алдонин, Сейду Думбия. В «Рубине» игроки немного другого уровня, хотя у Казани далеко не худший состав. Но видно, что футболисты опустошены. Это ответственность и тренера, но, ребята, вы выходите потухшие!

Вы получаете зарплаты, премиальные, за вас люди болеют — как вас еще мотивировать-то надо? Мне непонятно это. Наше поколение играло практически бесплатно по сравнению с нынешними зарплатами. Но для нас футбол был праздником. А сейчас каждый матч «Рубина» — каторга. Переживаю за них. Не хочется, чтобы спустя 20 лет клуб вылетел в лигу ниже», – сказал Титов.

  • «Рубин» сыграет с «Уфой» в матче за выживание. Чтобы попасть в стыки, «Рубину» достаточно ничьей. Проигрыш будет означать вылет казанцев.
  • Матч состоится 21 мая, как и все матчи 30-го тура.
  • В 1-м круге команды сыграли вничью (1:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Губерниев: «Рубин» завтра крупно проиграет «Уфе», он обречен вылететь из РПЛ» 4
РФС не будет менять арбитра матча «Рубин» – «Уфа» 3
Дюпин – о матче с «Уфой»: «День Х для «Рубина». Мы одна команда!» 3
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

20.05.2022 21:46
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11