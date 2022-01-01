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Экс-судья Захаров – о женщинах-арбитрах: «Они должны больше варить суп, чем участвовать в мужских делах»

Три женщины-арбитра будут работать на ЧМ-2022. Ситуацию прокомментировал бывший судья РПЛ Игорь Захаров.

– Впервые в истории арбитры-женщины будут работать на мужских матчах ЧМ. Что думаете?

– К этому всегда относился крайней осторожно. Есть единицы [девушек-судей], которые, возможно, могут судить мужские матчи. Но их должно быть крайней ограниченное количество, и должен быть серьезный отбор.

Женщина – она и в Африке женщина. Все-таки они должны в большей степени варить суп, чем участвовать в мужских делах. Ну, это моя точка зрения.

– Какие сложности могут быть у женщин-арбитров? Физика, психология.

– Насчет физики нет опасений, сейчас все одинаково готовы в этом плане. А вот что касается психологии, это совершено очевидно. У них другое мышление, восприятие. Решения в футболе принимаются в течение секунды, и они отличаются от того, как принимают решения мужчины. Говорю это, как в том числе и бакалавр психологических наук.

Понятно, что к женщинам более лояльное отношение. Как бы хорошо я ни относился к Насте Пустовойтовой, тем более в свое время приложил руку, чтобы она была в ФИФА и везде.

Но, мне кажется, ей не нужно заниматься мужским футболом. Но, наверное, у кого-то другое мнение. Знаю, французы совершенно иначе думают. Но я эту инициативу не поддерживаю. Надеюсь, Настя на меня не обидится.

  • 55-летний Захаров не судит РПЛ с 2008 года.
  • Всего в высшем дивизионе он отработал 69 матчей.
  • Захаров сам был профессиональным футболистом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +891

    Юрэс 6 минут назад

    ДА ПРОСТО ЖЕНЩИНА ЭТО ЖЕНЩИНА!!!!!!!
    КАКИЕ ФУТБОЛ И ХОККЕЙ

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