РФС: «Финал Кубка России вызвал беспрецедентный ажиотаж»

РФС выступил по ситуации с реализацией билетов на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Ажиотаж вокруг билетов на финал Кубка России является беспрецедентным в истории турнира. Из поступивших в открытую продажу мест на стадионе в первые четыре часа было продано 20 000, а за первые сутки – около 50 000.

По оценке билетного партнера РФС, такой высокий спрос сопоставим с самыми ожидаемыми и крупными концертами мировых исполнителей, которые проходили еще в доковидное время. Количество просмотров страниц мероприятия в первые двое суток продаж превысило один миллион.

Перед стартом продаж были приняты меры для предотвращения массовой скупки спекулянтами при помощи автоматизированных решений. В одном заказе продается не более 4 билетов.

РФС и партнеры союза осведомлены об отдельных фактах перепродажи билетов на матч и совместно проводят оперативный мониторинг ситуации на различных площадках.

Заключительная партия билетов поступит в продажу в начале предстоящей недели. При этом мы просим учитывать, что предстоящий матч действительно вызвал беспрецедентный ажиотаж, а количество мест ограничено даже на трибунах самого большого стадиона в стране», – написал РФС.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в «Лужниках» 29 мая.

Эти команды не встречались в финале Кубка страны с 1950 года.

Последний очный матч остался за «Спартаком».

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