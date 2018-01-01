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РФС: «Финал Кубка России вызвал беспрецедентный ажиотаж»

РФС выступил по ситуации с реализацией билетов на финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Ажиотаж вокруг билетов на финал Кубка России является беспрецедентным в истории турнира. Из поступивших в открытую продажу мест на стадионе в первые четыре часа было продано 20 000, а за первые сутки – около 50 000.

По оценке билетного партнера РФС, такой высокий спрос сопоставим с самыми ожидаемыми и крупными концертами мировых исполнителей, которые проходили еще в доковидное время. Количество просмотров страниц мероприятия в первые двое суток продаж превысило один миллион.

Перед стартом продаж были приняты меры для предотвращения массовой скупки спекулянтами при помощи автоматизированных решений. В одном заказе продается не более 4 билетов.

РФС и партнеры союза осведомлены об отдельных фактах перепродажи билетов на матч и совместно проводят оперативный мониторинг ситуации на различных площадках.

Заключительная партия билетов поступит в продажу в начале предстоящей недели. При этом мы просим учитывать, что предстоящий матч действительно вызвал беспрецедентный ажиотаж, а количество мест ограничено даже на трибунах самого большого стадиона в стране», – написал РФС.

  • «Спартак» и «Динамо» сыграют в «Лужниках» 29 мая.
  • Эти команды не встречались в финале Кубка страны с 1950 года.
  • Последний очный матч остался за «Спартаком».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: РФС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10702

    alex1951 21 минуту назад

    Люди соскучились по нормальному пивасику.....Где ж еще вмазать ,как не на стадионе....
    В других местах - мэнты могут замести ,но только спартаковских ,своих не трогаем.....
    Отсюда мораль - Все болеем за Динамо))))

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    Рейтинг: +659

    Suvorov51 52 минуты назад

    Вот что значит проводить финал на центральном стадионе России. и так должно быть всегда во все времена. столица во всем была центром российского футбола. и таковой остается

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    Рейтинг: +1216

    moskowcity-petrv 1 час назад

    Среди вас,наверно тоже кто-то спекулянт)

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    Рейтинг: +7477

    R_a_i_n 1 час назад

    Ну да, ну да. Подавляющая часть билетов была скуплена барыгами.

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