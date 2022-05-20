«Позаряжаем с болельщиками!»: Дзагоев начнет матч с «Ростовом» на фанатской трибуне ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о планах побывать на фанатской трибуне в начале игры 30-го тура РПЛ против «Ростова».

«Первые 15 минут матча с «Ростовом» проведу на фанатской трибуне ЦСКА по случаю ухода из клуба. Позаряжаем вместе с болельщиками!», – сказал Дзагоев.

ЦСКА примет «Ростов» в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.

Дзагоев выступал за клуб с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

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