ЦСКА продолжает переговоры с «Лиллем» о выкупе Языджи

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, дал понять, что будущее игрока в московском клубе еще не определено.

«В переговорах между ЦСКА и Юсуфом нет никаких проблем. Переговоры ЦСКА с «Лиллем» продолжаются», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не будет выкупать турецкого хавбека.

Языджи после зимнего перехода забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

Сумма выкупа игрока – 12 миллионов евро.

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