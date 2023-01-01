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ЦСКА продолжает переговоры с «Лиллем» о выкупе Языджи

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, дал понять, что будущее игрока в московском клубе еще не определено.

«В переговорах между ЦСКА и Юсуфом нет никаких проблем. Переговоры ЦСКА с «Лиллем» продолжаются», – сказал агент.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не будет выкупать турецкого хавбека.

  • Языджи после зимнего перехода забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
  • Сумма выкупа игрока – 12 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3403

    CSKA57 1 час назад

    Вы уж определитесь: или Березуцких убрать, или Языджи оставить!

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    Рейтинг: +2713

    FRZZ > CSKA57 1 час назад

    Надо убрать Березуцких, слабые они еще. А Языджи нужно выкупать, у него потенциал большой, при толковом тренере он будет забивать много.

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    Рейтинг: +10174

    Alekxei Z. 1 час назад

    Как сливной бочёк.
    Вчера отказывались , сегодня оставляют, и так каждый день по несколько раз на этом сайте.
    Ну хоть немного о репутации подумайте.

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