ЦСКА продолжает переговоры с «Лиллем» о выкупе Языджи

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, дал понять, что будущее игрока в московском клубе еще не определено.
«В переговорах между ЦСКА и Юсуфом нет никаких проблем. Переговоры ЦСКА с «Лиллем» продолжаются», – сказал агент.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не будет выкупать турецкого хавбека.
- Языджи после зимнего перехода забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
- Сумма выкупа игрока – 12 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»