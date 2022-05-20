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Гончаренко: «Дзагоев – легендарный футболист для ЦСКА»

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на новость об уходе из московского клуба полузащитника Алана Дзагоева.

«С большим сожалением услышал новость, что Алан покидает ЦСКА, потому что Дзага – это легендарный футболист для команды, как и [Марио] Фернандес.

Когда Алан находится на поле, у него очень большой уровень КПД. Он хорошо видит поле, понимает игру, направляет атаки и умеет руководить партнерами.

К сожалению, большое количество травм, которые его преследуют, не позволяет приносить столько пользы команде, как он мог бы.

Мне было приятно работать с ним. Он любит тренироваться, дает хороший импульс команде и положительно влияет на нее в целом. Жаль, что он уходит.

Желаю, чтобы он продолжил свою карьеру и где-то еще поиграл на хорошем уровне», – сказал Гончаренко.

  • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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