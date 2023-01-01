ЦСКА объявил об уходе Дзагоева

Дзаге к "церемонии прощания" от Кличко:
"несмотря ни на что, выражаем вам свою поддержку и благодарим ваших родителей, особенно мать и отца..." (с)
ЦСКА подтвердил, что полузащитник Алан Дзагоев покинет клуб по окончании этого сезона.
Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.
Церемония чествования 31-летнего хавбека и других футболистов, уходящих из команды, состоится в субботу после игры с «Ростовом».
- Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
- В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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