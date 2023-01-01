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ЦСКА объявил об уходе Дзагоева

ЦСКА подтвердил, что полузащитник Алан Дзагоев покинет клуб по окончании этого сезона.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

Церемония чествования 31-летнего хавбека и других футболистов, уходящих из команды, состоится в субботу после игры с «Ростовом».

  • Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.
  • В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт ЦСКА

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Комментарии11
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    Рейтинг: +22669

    JTherry 38 минут назад

    Дзаге к "церемонии прощания" от Кличко:
    "несмотря ни на что, выражаем вам свою поддержку и благодарим ваших родителей, особенно мать и отца..." (с)

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +10147

    alp 46 минут назад

    - послом в Тунис поедет..
    - а почему в Тунис?
    - ну, а куда ж его, еще??

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6569

    Semenycch 1 час назад

    Презираю это ничтожество! Скатертью дорога!

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +304

    Спартач80 > Semenycch 21 минуту назад

    Барбариска оказалась солёной?...

    0
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    Рейтинг: +101

    Fandorine 1 час назад

    Может он просто ушёл за пивом?

    0
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    Рейтинг: +10173

    Alekxei Z. 1 час назад

    Это решение давно созрело. Как пиявка присосался.

    0
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    Рейтинг: +2452

    Беспонтий 1 час назад

    и барбариски слаще не стали

    4
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    Рейтинг: +49854

    MaxRnD 1 час назад

    Балласт, причём уже как лет пять

    3
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    Рейтинг: +2595

    acor94 1 час назад

    Минус один лентяй, отлично! Пусть отправляется на пенсию. Все мы помним его кричалку раз два три. Такие игроки не должны играть в футбол. Думаю травмы не дадут ему продолжить карьеру. Это и хорошо!

    2
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    Рейтинг: +7354

    vladik12 1 час назад

    Для полного комплекта не хватает ухода Дырофея.

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    Рейтинг: +2452

    Беспонтий > vladik12 1 час назад

    вы уж куда то замахнулись

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