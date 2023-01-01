ЦСКА объявил об уходе Дзагоева

ЦСКА подтвердил, что полузащитник Алан Дзагоев покинет клуб по окончании этого сезона.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию.

Церемония чествования 31-летнего хавбека и других футболистов, уходящих из команды, состоится в субботу после игры с «Ростовом».

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года.

В 397 матчах он забил 77 голов и сделал 93 ассиста.

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