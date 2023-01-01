Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
3 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?

Мостовой: «Мораторий на вылет из РПЛ – это неправильно. Клубы ФНЛ до последнего не будут знать свою судьбу»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выступил против введения моратория на вылет из РПЛ.

«Если реально будет мораторий, то, конечно, это всe неправильно. Тем более клубы ФНЛ почти до последнего не будут знать свою судьбу. С другой стороны, никто же не знал, что мы окажемся в такой ситуации. Оптимальный вариант — продолжать играть чемпионат так, как есть сейчас. Две команды вылетают, две играют переходные матчи.

Количество матчей можно увеличить путeм альтернативного турнира, смены формата Кубка — можно предлагать всe что угодно. Главное, чтобы всe было в пользу», — сказал Мостовой.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Комбаров: «На Западе продается пиво, и люди ведут себя культурно. Я за, это неплохая инициатива» 2
«Сбербанк» отказался от титульного спонсорства РПЛ. Банку «Тинькофф» для участия в тендере нужно поменять название 8
Глава судей РФС: «У клубов больше нет подозрений в предвзятом судействе. Чернухи в РПЛ нет» 13
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:28
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +64293

    portero 1 час назад

    Это уже будет не спорт, а политика...
    Для клубоы ФНЛ это будет даже не плевок в лицо, а большая куча говна...

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11