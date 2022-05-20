Мостовой: «Мораторий на вылет из РПЛ – это неправильно. Клубы ФНЛ до последнего не будут знать свою судьбу»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выступил против введения моратория на вылет из РПЛ.

«Если реально будет мораторий, то, конечно, это всe неправильно. Тем более клубы ФНЛ почти до последнего не будут знать свою судьбу. С другой стороны, никто же не знал, что мы окажемся в такой ситуации. Оптимальный вариант — продолжать играть чемпионат так, как есть сейчас. Две команды вылетают, две играют переходные матчи.

Количество матчей можно увеличить путeм альтернативного турнира, смены формата Кубка — можно предлагать всe что угодно. Главное, чтобы всe было в пользу», — сказал Мостовой.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?