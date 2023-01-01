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Широков – о матче «Крылья» – «Локо»: «Две играющие команды. Фанаты насладятся футболом»

Бывший игрок сборной России Роман Широков считает матч «Крылья Советов»«Локомотив» самым интересным в 30-м туре РПЛ.

«В матче «Локомотива» с «Крыльями» будут две играющие команды. Ничто над ними не довлеет. Последний матч чемпионата в Самаре. Команда может сыграть ярко для своих болельщиков. С «Динамо» же тоже хороший матч провели.

«Локомотив» также в атаке достаточно неплохо смотрится в последнее время. Поэтому здесь больше интересный футбол для болельщиков. Есть матчи, где интрига чисто спортивная, а есть такие, где фанаты просто смогут насладиться футболом», — сказал Широков.

  • «Локомотив» идет на 6-м месте в РПЛ.
  • «Крылья» занимают 8-ю строчку.

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Источник: «Чемпионат»

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