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Ришарлисон: «Каррагер, помой рот, прежде чем говорить об «Эвертоне». Я тебя не уважаю»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон ответил на критику экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера.

«Каррагер, помой рот, прежде чем говорить обо мне и «Эвертоне». Я тебя не уважаю», – написал Ришарлисон в твиттере.

  • «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» (3:2) и сохранил прописку в АПЛ.
  • Команда Фрэнка Лэмпарда уступала 0:2 после первого тайма, но сумела забить трижды и добыть итоговую победу.
  • Следующий сезон станет для «Эвертона» 69-м подряд в АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Ришарлисона

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Комментарии2
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    Рейтинг: +64290

    portero 1 час назад

    Взаимно у вас это...

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    Рейтинг: +2713

    FRZZ 2 часа назад

    Молодец, вот это дух команды.....

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