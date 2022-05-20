Ришарлисон: «Каррагер, помой рот, прежде чем говорить об «Эвертоне». Я тебя не уважаю»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон ответил на критику экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера.
«Каррагер, помой рот, прежде чем говорить обо мне и «Эвертоне». Я тебя не уважаю», – написал Ришарлисон в твиттере.
- «Эвертон» обыграл «Кристал Пэлас» (3:2) и сохранил прописку в АПЛ.
- Команда Фрэнка Лэмпарда уступала 0:2 после первого тайма, но сумела забить трижды и добыть итоговую победу.
- Следующий сезон станет для «Эвертона» 69-м подряд в АПЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер Ришарлисона