АПЛ. «Эвертон» Лэмпарда победил «Кристал Пэлас», уступая 0:2 к перерыву, и спасся от вылета

В перенесенном матче 33-го тура АПЛ «Эвертон» дома переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.

Команда Фрэнка Лэмпарда уступала 0:2 после первого тайма, но сумела забить трижды и добыть итоговую победу.

Набранные три очка обезопасили «Эвертон» от вылета в Чемпионшип.

Англия. АПЛ. 33-й тур

Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Матета, 21; 0:2 – Ж. Айю, 36; 1:2 – Кин, 54; 2:2 – Ришарлисон, 75; 3:2 – Калверт-Льюин, 85.

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