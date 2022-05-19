АПЛ. «Эвертон» Лэмпарда победил «Кристал Пэлас», уступая 0:2 к перерыву, и спасся от вылета

В перенесенном матче 33-го тура АПЛ «Эвертон» дома переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.
Команда Фрэнка Лэмпарда уступала 0:2 после первого тайма, но сумела забить трижды и добыть итоговую победу.
Набранные три очка обезопасили «Эвертон» от вылета в Чемпионшип.
Англия. АПЛ. 33-й тур
Эвертон – Кристал Пэлас – 3:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Матета, 21; 0:2 – Ж. Айю, 36; 1:2 – Кин, 54; 2:2 – Ришарлисон, 75; 3:2 – Калверт-Льюин, 85.
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Источник: «Бомбардир»