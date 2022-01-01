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Глава судей РФС: «У клубов больше нет подозрений в предвзятом судействе. Чернухи в РПЛ нет»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев считает, что клубы больше не подозревают судей в предвзятости.

«Мы долгими реформами добились того, что у клубов нет подозрений в покровительстве РФС нечистоплотным судьям. Если у нас есть какие-то вопросы к решениям, то мы оперативно проводим глубокую и всестороннюю проверку данных фактов.

В других лигах объяснительные приходят через три дня. Судья может посоветоваться с друзьями, коллегами, почитать медиа, а потом сказать, что принял не то решение, потому что не увидел, не услышал или было неочевидно.

У нас не так. Мы видим, как принимается решение: что сказал главный арбитр, что ответили ассистенты, какая коммуникация с VAR и AVAR. Мы же слышим, как принимаются все решения, Кирилл Верхолетов (глава проекта VAR в России – прим. «Бомбардира») слушает все переговоры.

Если у нас есть какие-то вопросы к решениям, то мы оперативно проводим глубокую и всестороннюю проверку данных фактов.

Мы понимаем, что любая договорная вещь, даже если и возможна, то где-то на кончиках пальцев – ее никогда не поймать. А вот чернухи в РПЛ быть не может, или она будет выявлена. Поэтому остаются слабая подготовка и ошибки, но такое есть везде.

Вот мы смотрим Лигу чемпионов и видим, что допущен момент: то ли ошибка, то ли нет. Там истерики никто не поднимает», – заявил Каманцев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sports.ru

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Комментарии6
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    Рейтинг: +9901

    "supermax" 45 секунд назад

    чет пропустил момент когда все подозрения исчезли

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    Рейтинг: +11421

    BRO_football 3 минуты назад

    Ага, скажите это Спартаку! Такую сложную работу вы проделываете с судьями, а результат нулевой! Ошибок меньше не становится!

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    Рейтинг: +17691

    Persona_non_Grata 13 минут назад

    Бла бла бла - как же достал это пиз**шь с высоких трибун !!! (((

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    Рейтинг: +3209

    lordmrv 34 минуты назад

    Зато есть судейский беспредел и некомпетентность.

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    Рейтинг: +1630

    Vitaga 37 минут назад

    подозрений то нет - зато есть уверенность

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    Рейтинг: +5046

    Каратель 49 минут назад

    в лч и в футбол играют...

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