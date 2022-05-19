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  • Глава судей РФС: «У клубов больше нет подозрений в предвзятом судействе. Чернухи в РПЛ нет»

Глава судей РФС: «У клубов больше нет подозрений в предвзятом судействе. Чернухи в РПЛ нет»

19 мая 2022, 18:47
12

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев считает, что клубы больше не подозревают судей в предвзятости.

«Мы долгими реформами добились того, что у клубов нет подозрений в покровительстве РФС нечистоплотным судьям. Если у нас есть какие-то вопросы к решениям, то мы оперативно проводим глубокую и всестороннюю проверку данных фактов.

В других лигах объяснительные приходят через три дня. Судья может посоветоваться с друзьями, коллегами, почитать медиа, а потом сказать, что принял не то решение, потому что не увидел, не услышал или было неочевидно.

У нас не так. Мы видим, как принимается решение: что сказал главный арбитр, что ответили ассистенты, какая коммуникация с VAR и AVAR. Мы же слышим, как принимаются все решения, Кирилл Верхолетов (глава проекта VAR в России – прим. «Бомбардира») слушает все переговоры.

Если у нас есть какие-то вопросы к решениям, то мы оперативно проводим глубокую и всестороннюю проверку данных фактов.

Мы понимаем, что любая договорная вещь, даже если и возможна, то где-то на кончиках пальцев – ее никогда не поймать. А вот чернухи в РПЛ быть не может, или она будет выявлена. Поэтому остаются слабая подготовка и ошибки, но такое есть везде.

Вот мы смотрим Лигу чемпионов и видим, что допущен момент: то ли ошибка, то ли нет. Там истерики никто не поднимает», – заявил Каманцев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (12)
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Vitaga
1652976192
подозрений то нет - зато есть уверенность
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lordmrv
1652976341
Зато есть судейский беспредел и некомпетентность.
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Persona_non_Grata
1652977631
Бла бла бла - как же достал это пиз**шь с высоких трибун !!! (((
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BRO_football
1652978190
Ага, скажите это Спартаку! Такую сложную работу вы проделываете с судьями, а результат нулевой! Ошибок меньше не становится!
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"supermax"
1652978367
чет пропустил момент когда все подозрения исчезли
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NewLife
1652981158
Я не понял, в РФС божью росу завезли или каким то порошком порадовали. Это же надо быть таким шутом, как этот Каманцев.
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JTherry
1652984865
"...у клубов нет подозрений в покровительстве РФС нечистоплотным судьям..." ...про покровительство - это про Иванова и Мешкова..? а почему тогда фуфа и Рубин хотят арбитра сменить, явно что-то "подозревают"..?) Каманцев уху.ел, сравнивая игры ЛЧ с играми в газпрём-лиге...
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Вомбат
1652984969
Увы, г-н Каманцев, вы не политический тяжеловес, и ваше заявление о том, что все прекрасно, а будет еще лучше, не проканает.
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Andrew01
1652988072
"У клубов больше нет подозрений в предвзятом судействе" у них есть уверенность в этом, сейчас собирают доказательства.
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шахта Заполярная
1652990261
Я что то пропустил на счет судейства. Не подозревает судей в предвзятости только один клуб - это газзенит, руководство которого и рулит во всем нашем футболе. А кто платит тот и "танцует девушку" Павел Каманцев завязывай курить.
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