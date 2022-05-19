Глава судей РФС: «У клубов больше нет подозрений в предвзятом судействе. Чернухи в РПЛ нет»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев считает, что клубы больше не подозревают судей в предвзятости.

«Мы долгими реформами добились того, что у клубов нет подозрений в покровительстве РФС нечистоплотным судьям. Если у нас есть какие-то вопросы к решениям, то мы оперативно проводим глубокую и всестороннюю проверку данных фактов.

В других лигах объяснительные приходят через три дня. Судья может посоветоваться с друзьями, коллегами, почитать медиа, а потом сказать, что принял не то решение, потому что не увидел, не услышал или было неочевидно.

У нас не так. Мы видим, как принимается решение: что сказал главный арбитр, что ответили ассистенты, какая коммуникация с VAR и AVAR. Мы же слышим, как принимаются все решения, Кирилл Верхолетов (глава проекта VAR в России – прим. «Бомбардира») слушает все переговоры.

Если у нас есть какие-то вопросы к решениям, то мы оперативно проводим глубокую и всестороннюю проверку данных фактов.

Мы понимаем, что любая договорная вещь, даже если и возможна, то где-то на кончиках пальцев – ее никогда не поймать. А вот чернухи в РПЛ быть не может, или она будет выявлена. Поэтому остаются слабая подготовка и ошибки, но такое есть везде.

Вот мы смотрим Лигу чемпионов и видим, что допущен момент: то ли ошибка, то ли нет. Там истерики никто не поднимает», – заявил Каманцев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?