Семак – о Кубке РПЛ: «Идея хорошая, но зачем что-то менять?»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к возможному созданию Кубка РПЛ.

– 24 мая пройдет важный исполком РФС, на котором будет обсуждаться формат проведения чемпионата в следующем сезоне. Учитывая отстранение от еврокубков, как вы относитесь к расширению лиги и Кубку Премьер-лиги?

– По внедрению Кубка Премьер-лиги – такая идея имеет место. На сегодняшний день речь идет об отстранении на год: зачем что-то менять, чтобы потом возвращаться?

Вопрос, насколько будет велика мотивационная составляющая, как организовать этот кубок с точки зрения интереса болельщиков.

Сама идея хорошая. Но мы в любом случае будем обязаны отпускать игроков в сборные, это дополнительная тема обсуждения перед руководством.

По расширению есть два фактора. Во-первых, календарь – надо понимать, как играть и в этом сезоне, и в следующем. И вторая составляющая – вопрос того уровня команд, которые будут заходить наверх.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?