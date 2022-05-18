32-летний Обамеянг завершил карьеру в сборной

Федерация футбола Габона в социальной сети сообщила о завершении выступления за сборную нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга. Ему 32 года.

Уроженец Франции провел за габонцев 72 матча, забил 30 голов.

Обамеянг ни разу не выступал на чемпионате мира.

Сейчас игрок стоит 15 миллионов евро.

В сезоне Примеры он провел 16 матчей, забил 11 голов, сделал ассист.

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