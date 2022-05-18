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«Зенит» и «Динамо» не заинтересованы в Языджи

18 мая 2022, 12:36
4

«Зенит» и «Динамо» не собираются покупать полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, выступающего на правах аренды за ЦСКА.

Об интересе к турецкому футболисту со стороны клубов сообщило издание Demirören News Agency.

Как пишет Metaratings, у «Зенита» и «Динамо» нет планов на Языджи.

  • Ранее стало известно, что ЦСКА не станет выкупать Языджи у «Лилля» за 12 миллионов евро.
  • Игрок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Динамо Языджи Юсуф
Комментарии (4)
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portero
1652866891
Вроде такая стата, но...
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ilichkadr
1652867730
Издание Demirören News Agency видимо не знает, что помимо «Зенита» и «Динамо», которым Языджи и на х.. не нужен, есть ещё 3 команды (Спартак, Локомотив, Краснодар) где водятся большие деньги.
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Garrincha58
1652869101
что то его резко никто не хочет может проблема в здоровье
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zigbert
1652889754
Исламский пост не прошел для него бесследно.
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