«Зенит» и «Динамо» не заинтересованы в Языджи

«Зенит» и «Динамо» не собираются покупать полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, выступающего на правах аренды за ЦСКА.

Об интересе к турецкому футболисту со стороны клубов сообщило издание Demirören News Agency.

Как пишет Metaratings, у «Зенита» и «Динамо» нет планов на Языджи.

Ранее стало известно, что ЦСКА не станет выкупать Языджи у «Лилля» за 12 миллионов евро.

Игрок забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?