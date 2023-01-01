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Лапорта: «Барса» может продлить контракт с Алвесом на шесть месяцев»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб может продлить контракт с 39-летним защитником Дани Алвесом.

«Мы собираемся встретиться с Дани Алвесом, чтобы решить его будущее. Он хочет сыграть на чемпионате мира.

Есть шанс, что мы сможем продлить его контракт на следующие шесть месяцев», – сказал Лапорта.

  • Действующий контракт Алвеса с «Барсой» истекает летом.
  • Он вернулся в «Барселону» зимой.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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