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В РФС обсудили три формата проведения РПЛ в сезоне-2022/23

17 мая 2022, 17:39
6

Сегодня, 17 мая, в штаб-квартире РФС состоялось совещание по поводу формата РПЛ в следующем сезоне.

В ходе обсуждения рассматривались три варианта:

  • РПЛ из 16 клубов, Кубок РПЛ и Кубок России;
  • РПЛ из 16 клубов с плей-офф и реформированный Кубок России;
  • РПЛ из 18 клубов и Кубок России без Кубка РПЛ.

Ближайшее общее собрание РПЛ запланировано на 19 мая, а 24 мая пройдет заседание исполкома РФС.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1652799374
А нельзя ли сделать как в Аргентине взять лучших 30 команд сыграть в один круг, а после 16 лучших разыграют и кубок
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Persona_non_Grata
1652799835
"А вы друзья как не садитесь ... всё в футболисты не годитесь " )))
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kostilio
1652800518
первый вариант ))) много скучных матчей ну какие 18 команд или 20 ???
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Xiko
1652802954
18 клубов и Кубок России без Кубка РПЛ, что за дичь?
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portero
1652810392
Я за 18 команд, лишь бы не банкротились... Пусть РПЛ какие-то гарантии на сезон даёт, по крайне мере перелеты на игры и стадионы должны быть гарантированы...
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