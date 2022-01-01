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В РФС обсудили три формата проведения РПЛ в сезоне-2022/23

Сегодня, 17 мая, в штаб-квартире РФС состоялось совещание по поводу формата РПЛ в следующем сезоне.

В ходе обсуждения рассматривались три варианта:

  • РПЛ из 16 клубов, Кубок РПЛ и Кубок России;
  • РПЛ из 16 клубов с плей-офф и реформированный Кубок России;
  • РПЛ из 18 клубов и Кубок России без Кубка РПЛ.

Ближайшее общее собрание РПЛ запланировано на 19 мая, а 24 мая пройдет заседание исполкома РФС.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +19466

    Аvenger 47 минут назад

    4 клуба- Урал, Уфа, Ахмат, Арсенал. 12 кругов. Остальные клубы расформировать.

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    Рейтинг: +575

    Xiko 1 час назад

    18 клубов и Кубок России без Кубка РПЛ, что за дичь?

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    Рейтинг: +15669

    Cleaner 1 час назад

    Дармоеды...(

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    Рейтинг: +120

    kostilio 1 час назад

    первый вариант ))) много скучных матчей ну какие 18 команд или 20 ???

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    Рейтинг: +17610

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    "А вы друзья как не садитесь ... всё в футболисты не годитесь " )))

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    Рейтинг: +13620

    Skull_Boy 2 часа назад

    А нельзя ли сделать как в Аргентине взять лучших 30 команд сыграть в один круг, а после 16 лучших разыграют и кубок

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    Рейтинг: +17610

    Persona_non_Grata > Skull_Boy 1 час назад

    А в чем прикол ? 30 команд - 29 туров, так лучше уж 2 круга из 16 - 30 туров ( как сейчас у нас ) При этом из этих 30 четверть не пройдет квалификацию или может в любой момент сняться с чемпионата ...

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    Рейтинг: +24244

    bset 2 часа назад

    18 клубов, два матча в кубке. Кубок РПЛ - это шляпа какая-то

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