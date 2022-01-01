В РФС обсудили три формата проведения РПЛ в сезоне-2022/23

4 клуба- Урал, Уфа, Ахмат, Арсенал. 12 кругов. Остальные клубы расформировать.
Сегодня, 17 мая, в штаб-квартире РФС состоялось совещание по поводу формата РПЛ в следующем сезоне.
В ходе обсуждения рассматривались три варианта:
- РПЛ из 16 клубов, Кубок РПЛ и Кубок России;
- РПЛ из 16 клубов с плей-офф и реформированный Кубок России;
- РПЛ из 18 клубов и Кубок России без Кубка РПЛ.
Ближайшее общее собрание РПЛ запланировано на 19 мая, а 24 мая пройдет заседание исполкома РФС.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?