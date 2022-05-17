Жена Газинского подтвердила уход игрока из «Краснодара»

Александра Газинская, супруга полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского, сообщила, что ее муж действительно покидает клуб.

«Да, все верно. В субботу Юрий сыграет свой последний матч в составе «Краснодара», – сказала Газинская.

32-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.

Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года.

Он провел 281 матч (рекорд клуба), забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.

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