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Жена Газинского подтвердила уход игрока из «Краснодара»

Александра Газинская, супруга полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского, сообщила, что ее муж действительно покидает клуб.

«Да, все верно. В субботу Юрий сыграет свой последний матч в составе «Краснодара», – сказала Газинская.

32-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.

  • Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года.
  • Он провел 281 матч (рекорд клуба), забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9085

    САДЫЧОК 3 минуты назад

    Он еле ноги передвигает !
    Сейчас отличный тренер и всё правильно делает !

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