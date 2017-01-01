Жена Газинского подтвердила уход игрока из «Краснодара»

Он еле ноги передвигает !
Сейчас отличный тренер и всё правильно делает !
Александра Газинская, супруга полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского, сообщила, что ее муж действительно покидает клуб.
«Да, все верно. В субботу Юрий сыграет свой последний матч в составе «Краснодара», – сказала Газинская.
32-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.
- Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года.
- Он провел 281 матч (рекорд клуба), забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?