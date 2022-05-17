«Спартак» отказался от организации сектора активной поддержки на финале Кубка России

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о позиции клуба по поводу бойкота фанатов, который распространится в том числе на финал Кубка России.

«Мы отказались от организации сектора активной поддержки, поскольку наши фанаты продолжают бойкот.

Это элементарно вопрос безопасности. Если мы организуем сектор поддержки, мы за него отвечаем. Но общаться не с кем.

У активных фанатов есть свои организации, которые на связи с клубом. На матч они не пойдут. Фанаты заявили о своей позиции, обратной дороги нет», – заявил Зеленов.

«Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок России 29 мая в «Лужниках».

Спартаковские фанаты бойкотируют матчи из-за принятия закона о Fan ID.

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