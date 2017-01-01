Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
2 Тест: какое решение примет футболист?
Тест: какое решение примет футболист?
3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник

«Спартак» отказался от организации сектора активной поддержки на финале Кубка России

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о позиции клуба по поводу бойкота фанатов, который распространится в том числе на финал Кубка России.

«Мы отказались от организации сектора активной поддержки, поскольку наши фанаты продолжают бойкот.

Это элементарно вопрос безопасности. Если мы организуем сектор поддержки, мы за него отвечаем. Но общаться не с кем.

У активных фанатов есть свои организации, которые на связи с клубом. На матч они не пойдут. Фанаты заявили о своей позиции, обратной дороги нет», – заявил Зеленов.

  • «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок России 29 мая в «Лужниках».
  • Спартаковские фанаты бойкотируют матчи из-за принятия закона о Fan ID.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Спартак» намерен готовиться к новому сезону на базе в Тарасовке 1
Президент АИКа: «У нас нет денег на выкуп у «Спартака» Ларссона» 4
«Круто мы погуляли 5 лет назад!» Ребров вспомнил чемпионство «Спартака» в 2017 году 4
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:21
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11