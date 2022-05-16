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  • Фанаты «Спартака» не прервут бойкот матчей ради финала Кубка России

Фанаты «Спартака» не прервут бойкот матчей ради финала Кубка России

16 мая 2022, 12:58
16

Часть болельщиков «Спартака», бойкотирующая игры из-за принятия закона о Fan ID, не будет делать исключения для финала Кубка России.

«Друзья, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года. И это действительно радостное событие! Надеюсь, мы отпразднуем победу нашей команды 29 мая в старейшем дерби Москвы.

Но сейчас хочу затронуть не менее важную тему – бойкот матчей основы в связи со скорым введением Fan ID. Читаю комментарии, в которых многие призывают отказаться от нашего решения и пойти на стадион в «Лужники».

Ребята, вы призываете отказаться от своих принципов, предать свои идеалы и нарушить свое слово! Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим.

Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал Кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем.

Этот финал – отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы!

Отказавшись от отстаивания интересов сегодня – мы рискуем оказаться за пределами стадиона завтра и оставить наш клуб без поддержки на долгие годы.

И ещe раз: 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!» – сказал заводящий фанатской группы «Ультра | Спартак Москва» Михаил Дивинский.

  • «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок России 29 мая в «Лужниках».
  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Ультра | Спартак Москва»
Россия. Кубок Спартак Динамо
Комментарии (16)
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vladik12
1652695172
Ну то на то и выйдет. Фанатов "Спартака" на матче нет из-за бойкота, а фанатов "Динамо" просто нет. Будет сборище кузьмы вроде меня.
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ilichkadr
1652696041
А тем временем будут смотреть втихушку по ящику и радоваться жизни. И это называется бойкот? Новоявленные эсеры местного разлива..........
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За_чистый_футбол
1652697725
чем меньше быдла и пьяни на трибунах - тем лучше! А за только такие в основном и болеют всем известно
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Из Твери Леха
1652697850
Не смогут пронести фаеры в дуплах своих, вот и бесятся)
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Persona_non_Grata
1652700216
Конечно принципы дело святое и держать слово надо, но думаю в данном случае можно было сделать исключение ( без исключений не бывает правил ), ваша поддержка очень пригодилась бы в ТАКОМ матче - перемирие бывает даже в "спецоперациях" !!!
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серега кашин
1652700287
значит это и не фанаты, а просто отбросы общества, которые ходят на футбол просто для того чтоб показать всем что они быдло
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Добрый Бобер
1652701863
Всё верно.
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Enter2006
1652759170
"Fan ID не должно быть на стадионах России." - лучше и не скажешь. С бухла запрет сняли, пусть и Fan ID отменят.
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acor94
1652763036
Хорошо что фанатское быдло, алкашня и хулиганьё перестанет ходить на стадион, в матче с Зенитом и без вас было громко)
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BRO_football
1652783630
Какие вы, к чёрту, фанаты, если какой-то Fan ID способен остановить вам от похода на стадион на матч любимой команды? Спартак - народная команда! Да вот только куда-то подевался весь этот народ с трибун. Позорище! Видимо, против Fan ID выступают люди, которые не в силах сдерживать своё быдлятское поведение. Ну и поделом им! Пусть дома сидят и там морды друг другу бьют!
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