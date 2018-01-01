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Фанаты «Спартака» не прервут бойкот матчей ради финала Кубка России

Часть болельщиков «Спартака», бойкотирующая игры из-за принятия закона о Fan ID, не будет делать исключения для финала Кубка России.

«Друзья, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года. И это действительно радостное событие! Надеюсь, мы отпразднуем победу нашей команды 29 мая в старейшем дерби Москвы.

Но сейчас хочу затронуть не менее важную тему – бойкот матчей основы в связи со скорым введением Fan ID. Читаю комментарии, в которых многие призывают отказаться от нашего решения и пойти на стадион в «Лужники».

Ребята, вы призываете отказаться от своих принципов, предать свои идеалы и нарушить свое слово! Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим.

Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал Кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем.

Этот финал – отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы!

Отказавшись от отстаивания интересов сегодня – мы рискуем оказаться за пределами стадиона завтра и оставить наш клуб без поддержки на долгие годы.

И ещe раз: 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!» – сказал заводящий фанатской группы «Ультра | Спартак Москва» Михаил Дивинский.

  • «Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок России 29 мая в «Лужниках».
  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Ультра | Спартак Москва»

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Сегодня, 12:58
Комментарии13
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    Рейтинг: +19

    NET VOINE 12 минут назад

    Этот закон нарушает наши свободы!====Проснулся ? Свободы уже давно нарушены. Даже слово в.ойна грозит наказанием лишения свободы.

    0
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    Рейтинг: +5911

    Добрый Бобер 24 минуты назад

    Всё верно.

    1
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    Рейтинг: +7096

    серега кашин 50 минут назад

    значит это и не фанаты, а просто отбросы общества, которые ходят на футбол просто для того чтоб показать всем что они быдло

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    Рейтинг: +17540

    Persona_non_Grata 51 минуту назад

    Конечно принципы дело святое и держать слово надо, но думаю в данном случае можно было сделать исключение ( без исключений не бывает правил ), ваша поддержка очень пригодилась бы в ТАКОМ матче - перемирие бывает даже в "спецоперациях" !!!

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    Рейтинг: +6612

    Из Твери Леха 1 час назад

    Не смогут пронести фаеры в дуплах своих, вот и бесятся)

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    Рейтинг: +17540

    Persona_non_Grata > Из Твери Леха 56 минут назад

    По себе не суди ! ( хоть я с ними и не согласен )

    1
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    Рейтинг: +127

    За_чистый_футбол 1 час назад

    чем меньше быдла и пьяни на трибунах - тем лучше! А за только такие в основном и болеют всем известно

    3
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    Рейтинг: +15181

    ilichkadr 2 часа назад

    А тем временем будут смотреть втихушку по ящику и радоваться жизни. И это называется бойкот? Новоявленные эсеры местного разлива..........

    1
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    Рейтинг: +9855

    "supermax" > ilichkadr 1 час назад

    конечно нехорошо...все-таки финал, коих у Спартака немного...но по-крайней мере держат слово

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    Рейтинг: +15181

    ilichkadr > "supermax" 1 час назад

    Кому это нужно держать слово? Команде, отдельным игрокам?

    Вспомнился мультфильм Заколдованный мальчик:
    А ты сказал белке спасибо?
    — Забыл...
    — Какой же ты, Мартин, невежа.
    — Куда ты?
    — В лес, говорить белке спасибо!
    — Главное дело, невежа... А сам-то хорош! Белке — спасибо... А мне?

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    Рейтинг: +9855

    "supermax" > ilichkadr 1 час назад

    ну это уже их право...иногда и перед собой надо держать слово

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    Рейтинг: +15181

    ilichkadr > "supermax" 49 минут назад

    "иногда и перед собой надо держать слово"
    Ну, так и держи, ктож мешает?
    Я к тому, что зачем демонстративно выпячивать на всеобщее обозрение? Если бойкотирует, значит бойкотирующим нужен не футбол, а нечто иное. Хайп наверное, хотя куда его приткнуть, засунуть ума не приложу.
    P.S. Детская болезнь "левизны" в коммунизме фанатского разлива.

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    Рейтинг: +7289

    vladik12 2 часа назад

    Ну то на то и выйдет.
    Фанатов "Спартака" на матче нет из-за бойкота, а фанатов "Динамо" просто нет.

    Будет сборище кузьмы вроде меня.

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