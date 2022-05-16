Фанаты «Спартака» не прервут бойкот матчей ради финала Кубка России

Часть болельщиков «Спартака», бойкотирующая игры из-за принятия закона о Fan ID, не будет делать исключения для финала Кубка России.

«Друзья, «Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года. И это действительно радостное событие! Надеюсь, мы отпразднуем победу нашей команды 29 мая в старейшем дерби Москвы.

Но сейчас хочу затронуть не менее важную тему – бойкот матчей основы в связи со скорым введением Fan ID. Читаю комментарии, в которых многие призывают отказаться от нашего решения и пойти на стадион в «Лужники».

Ребята, вы призываете отказаться от своих принципов, предать свои идеалы и нарушить свое слово! Фанаты «Спартака» отвечают за слова и будут соблюдать бойкот вне зависимости от того, какой матч у команды будет следующим.

Фанаты не продаются ради выгоды, которой в данном случае станет финал Кубка. Уверен, что футболисты справятся без активной поддержки и порадуют нас долгожданным трофеем.

Этот финал – отличный шанс добиться того, чтобы голоса тысяч людей были услышаны. Fan ID не должно быть на стадионах России. Этот закон нарушает наши свободы!

Отказавшись от отстаивания интересов сегодня – мы рискуем оказаться за пределами стадиона завтра и оставить наш клуб без поддержки на долгие годы.

И ещe раз: 29 мая, в главном матче сезона, активных фанатов не будет в «Лужниках». Запомните это!» – сказал заводящий фанатской группы «Ультра | Спартак Москва» Михаил Дивинский.

«Спартак» и «Динамо» разыграют Кубок России 29 мая в «Лужниках».

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?