Агент Моро – об уходе из «Динамо»: «Вдруг завтра с предложением выйдет «Манчестер Юнайтед»?»

Никки Вуксан, агент полузащитника «Динамо» Николы Моро, дал комментарий по поводу будущего игрока.

«Никола – игрок «Динамо», у него действующий контракт с клубом. Честно говоря, я уже немного устал отвечать на вопросы о нем, а сезон еще даже не закончился.

Давал ли он «Динамо» какие-то гарантии, что останется? Послушайте, вдруг завтра с предложением выйдет «Манчестер Юнайтед»? Что тогда? На данный момент Никола планирует выполнять свой контракт», – сказал агент.

В августе 2020 года «Динамо» купило хорвата за 8,5 миллиона евро.

С тех пор он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 58 матчах.

Контракт Моро с клубом рассчитан еще на 3 сезона.

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