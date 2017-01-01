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Агент Моро – об уходе из «Динамо»: «Вдруг завтра с предложением выйдет «Манчестер Юнайтед»?»

Никки Вуксан, агент полузащитника «Динамо» Николы Моро, дал комментарий по поводу будущего игрока.

«Никола – игрок «Динамо», у него действующий контракт с клубом. Честно говоря, я уже немного устал отвечать на вопросы о нем, а сезон еще даже не закончился.

Давал ли он «Динамо» какие-то гарантии, что останется? Послушайте, вдруг завтра с предложением выйдет «Манчестер Юнайтед»? Что тогда? На данный момент Никола планирует выполнять свой контракт», – сказал агент.

  • В августе 2020 года «Динамо» купило хорвата за 8,5 миллиона евро.
  • С тех пор он забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 58 матчах.
  • Контракт Моро с клубом рассчитан еще на 3 сезона.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +7107

    серега кашин 1 час назад

    с такой статистикой только в 5 дивизион англии

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    Рейтинг: +4608

    neim > серега кашин 39 минут назад

    Серёга, с такими комментариями, только в туалете сидеть и рассказывать, как дело продвигается.

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