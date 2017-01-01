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Газинский покинет «Краснодар» после девяти лет в клубе («Матч ТВ»)

Полузащитник Юрий Газинский близок к уходу из «Краснодара».

Контракт между игроком и клубом истекает в июне, и сторонам не удалось договориться о его продлении.

32-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.

  • Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года.
  • Он провел 281 матч (рекорд клуба), забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
  • Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +10

    Олег 2022 1 час назад

    УРА!!! УРА!!! Давно пора его было на пенсию проводить..еще в прошлом сезоне!!

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    Рейтинг: +96038

    zigbert 2 часа назад

    А может быть лучше завершить карьеру в Краснодаре?

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    Рейтинг: +1916

    morgan59 2 часа назад

    Скажем дружное СПАСИБО Юрий. Ты много сделал хорошего в клубе.

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