Газинский покинет «Краснодар» после девяти лет в клубе («Матч ТВ»)

Полузащитник Юрий Газинский близок к уходу из «Краснодара».

Контракт между игроком и клубом истекает в июне, и сторонам не удалось договориться о его продлении.

32-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.

Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года.

Он провел 281 матч (рекорд клуба), забил 14 голов и сделал 29 ассистов.

Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.

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