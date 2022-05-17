Газинский покинет «Краснодар» после девяти лет в клубе («Матч ТВ»)

Полузащитник Юрий Газинский близок к уходу из «Краснодара».
Контракт между игроком и клубом истекает в июне, и сторонам не удалось договориться о его продлении.
32-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.
- Газинский выступает за «Краснодар» с 2013 года.
- Он провел 281 матч (рекорд клуба), забил 14 голов и сделал 29 ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 2,5 миллиона евро.
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Источник: «Матч ТВ»