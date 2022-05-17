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  • Черевченко: «Я готов принять команду из РПЛ. Не исключаю, что придется уехать в зарубежную»

Черевченко: «Я готов принять команду из РПЛ. Не исключаю, что придется уехать в зарубежную»

17 мая 2022, 07:23
7

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко заявил, что готов вернуться к работе.

«Как правильно вы сказали я решил взять паузу. Я это не скрывал и писал, что до лета я никакие варианты рассматривать не буду. Да, сейчас отдохнувший, посвежевший, съездил на роднину, перезарядился и готов со своим тренерским штабом принять команду из Премьер-лиги или, не исключаю, что придется уехать в зарубежную команду.

У меня есть и варианты из ближнего зарубежья, вчера только общался по телефону. Три дня назад общался с людьми, которые предложили дальнее зарубежье.

Шансы остаться в России и уехать пока 50 на 50. Но, конечно, я с удовольствием остался бы в России дальше, потому что все привычно. Если ехать за рубеж, то другой чемпионат, другой менталитет, и нужно время на адаптацию, но я этого не боюсь», — сказал Черевченко.

  • Черевченко в феврале ушел из «Химок».
  • Клуб уволил его во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Черевченко Игорь
Комментарии (7)
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acor94
1652761490
Кому интересны тренеры, которых каждый сезон увольняют, а то и по 2 раза?
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ilichkadr
1652767107
Черевченко совершил большую ошибку, согласившись принять Химки.
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Беспонтий
1652767405
родной памир из душанбе спит и видит такого легендарного коуча
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BRO_football
1652790723
ЦСКА ждёт. Черевченко будет лучше, чем Березуцкие
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