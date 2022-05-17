Черевченко: «Я готов принять команду из РПЛ. Не исключаю, что придется уехать в зарубежную»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко заявил, что готов вернуться к работе.

«Как правильно вы сказали я решил взять паузу. Я это не скрывал и писал, что до лета я никакие варианты рассматривать не буду. Да, сейчас отдохнувший, посвежевший, съездил на роднину, перезарядился и готов со своим тренерским штабом принять команду из Премьер-лиги или, не исключаю, что придется уехать в зарубежную команду.

У меня есть и варианты из ближнего зарубежья, вчера только общался по телефону. Три дня назад общался с людьми, которые предложили дальнее зарубежье.

Шансы остаться в России и уехать пока 50 на 50. Но, конечно, я с удовольствием остался бы в России дальше, потому что все привычно. Если ехать за рубеж, то другой чемпионат, другой менталитет, и нужно время на адаптацию, но я этого не боюсь», — сказал Черевченко.

Черевченко в феврале ушел из «Химок».

Клуб уволил его во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?