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Черевченко: «Я готов принять команду из РПЛ. Не исключаю, что придется уехать в зарубежную»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко заявил, что готов вернуться к работе.

«Как правильно вы сказали я решил взять паузу. Я это не скрывал и писал, что до лета я никакие варианты рассматривать не буду. Да, сейчас отдохнувший, посвежевший, съездил на роднину, перезарядился и готов со своим тренерским штабом принять команду из Премьер-лиги или, не исключаю, что придется уехать в зарубежную команду.

У меня есть и варианты из ближнего зарубежья, вчера только общался по телефону. Три дня назад общался с людьми, которые предложили дальнее зарубежье.

Шансы остаться в России и уехать пока 50 на 50. Но, конечно, я с удовольствием остался бы в России дальше, потому что все привычно. Если ехать за рубеж, то другой чемпионат, другой менталитет, и нужно время на адаптацию, но я этого не боюсь», — сказал Черевченко.

  • Черевченко в феврале ушел из «Химок».
  • Клуб уволил его во второй раз за этот сезон. Первый был в октябре.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +2317

    Беспонтий 1 час назад

    родной памир из душанбе спит и видит такого легендарного коуча

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    Рейтинг: +15251

    ilichkadr 1 час назад

    Черевченко совершил большую ошибку, согласившись принять Химки.

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    Рейтинг: +3012

    Enter2006 > ilichkadr 1 час назад

    Ну изначально у него очень хорошо получалось с Химками. Вообще он хороший тренер по моему свое место найдёт. Это не напыщенный Чабан.

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    Рейтинг: +2568

    acor94 3 часа назад

    Кому интересны тренеры, которых каждый сезон увольняют, а то и по 2 раза?

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    Рейтинг: +3012

    Enter2006 > acor94 1 час назад

    Мне интересны! Жизнь - она такая...

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