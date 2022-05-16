АПЛ. «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» и не вернулся в топ-4 за тур до конца чемпионата

В 37-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:2.
Сначала в собственные ворота забил защитник лондонцев Бен Уайт, а удвоил преимущество хозяев поля Бруно Гимараеш.
«Арсенал» не смог вернуться в топ-4 АПЛ за тур до окончания чемпионата. Если «Тоттенхэм» в воскресенье победит «Норвич», то команда Микеля Артеты не попадет в Лигу чемпионов.
«Ньюкасл», набрав три очка, поднялся с 14-го на 12-е место в таблице.
Англия. АПЛ. 37-й тур
Голы: 1:0 – Уайт, 55 (в свои ворота); 2:0 – Гимараеш, 85.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Бомбардир»