Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

АПЛ. «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» и не вернулся в топ-4 за тур до конца чемпионата

В 37-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде уступил «Ньюкаслу» со счетом 0:2.

Сначала в собственные ворота забил защитник лондонцев Бен Уайт, а удвоил преимущество хозяев поля Бруно Гимараеш.

«Арсенал» не смог вернуться в топ-4 АПЛ за тур до окончания чемпионата. Если «Тоттенхэм» в воскресенье победит «Норвич», то команда Микеля Артеты не попадет в Лигу чемпионов.

«Ньюкасл», набрав три очка, поднялся с 14-го на 12-е место в таблице.

Англия. АПЛ. 37-й тур

Ньюкасл – Арсенал – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Уайт, 55 (в свои ворота); 2:0 – Гимараеш, 85.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Бернли» и вытеснил «Арсенал» из топ-4
«Манчестер Сити» готов продать Жезуса за 50-60 миллионов 2
«Арсенал» купит у «Сан-Паулу» 19-летнего Маркиньоса за 3,5 миллиона (Николо Скира)
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

16.05.2022 23:55
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +106

    adekvat0726 10 секунд назад

    Поздравляю всех болельщиков "шпор" и себя в том числе) теперь осталось не лохануться в последнем туре

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11