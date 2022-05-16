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«Атлетико» хочет заменить Суареса форвардом «Бенфики» Нуньесом

«Атлетико» занялся поиском нового нападающего, который заменит в составе Луиса Суареса.

Главная трансферная цель мадридского клуба – Дарвин Нуньес из «Бенфики».

Стороны уже начали переговоры о возможном переходе. Сумма сделки составит не менее 70 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Николо Скиры

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16.05.2022 22:14
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