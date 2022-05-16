«Атлетико» хочет заменить Суареса форвардом «Бенфики» Нуньесом

«Атлетико» занялся поиском нового нападающего, который заменит в составе Луиса Суареса.

Главная трансферная цель мадридского клуба – Дарвин Нуньес из «Бенфики».

Стороны уже начали переговоры о возможном переходе. Сумма сделки составит не менее 70 миллионов евро.

В этом сезоне Нуньес забил 34 гола и сделал 4 ассиста в 41 матче.

На 22-летнего уругвайца также претендуют «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Милан».

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