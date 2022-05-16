«Спартак»: «Достойно попрощаемся с Жиго. Он скажет последнее слово фанатам и клубу»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб устроит проводы защитнику Самуэлю Жиго.

«С Жиго мы обязательно достойно попрощаемся. Думаю, что вы всe увидите. С футболистом будут активности. Он скажет последнее слово фанатам и клубу», – сказал Зеленов.

Летом Жиго уйдет в «Марсель», о чем сообщалось официально.

Он уже попрощался с «Открытие Банк Ареной».

Игрок еще может взять трофей со «Спартаком» – 29 мая финал Кубка России против «Динамо».

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