«Спартак»: «Достойно попрощаемся с Жиго. Он скажет последнее слово фанатам и клубу»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что клуб устроит проводы защитнику Самуэлю Жиго.
«С Жиго мы обязательно достойно попрощаемся. Думаю, что вы всe увидите. С футболистом будут активности. Он скажет последнее слово фанатам и клубу», – сказал Зеленов.
- Летом Жиго уйдет в «Марсель», о чем сообщалось официально.
- Он уже попрощался с «Открытие Банк Ареной».
- Игрок еще может взять трофей со «Спартаком» – 29 мая финал Кубка России против «Динамо».
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Источник: «Чемпионат»