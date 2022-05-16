Агент Едвая: «Играть за «Локомотив» до конца карьеры – хорошее решение Тина»

Никки Вуксан, агент защитника «Локомотива» Тина Едвая, прокомментировал слова своего клиента о том, что он может играть за московский клуб всю карьеру.

«Тин сказал, что не против до конца карьеры играть за «Локомотив»? Если он так сказал, то это, конечно, будет хорошим решением для него», — сказал Вуксан.

«Локомотив» купил 26-летнего Едвая у «Байера» в прошлом году за 4 миллиона евро.

В сезоне РПЛ Едвай провел 20 матчей, забил 2 гола.

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

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