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Едвай: «Почему бы не играть за «Локо» всю карьеру? Я хочу выиграть трофей в России»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай заявил, что может до конца карьеры играть за московский клуб.

«Нынешний сезон «Локомотива» — сезон перемен. Много изменений в структуре клуба. Мы потратили немало времени на адаптацию.

В каком европейском клубе хочу играть? В «Локомотиве». Почему бы всю карьеру не играть за «Локо»? Я хочу выиграть трофей здесь и продолжать играть.

Без еврокубков мы должны быть сконцентрированы на РПЛ. Думаю, Россию все же вернут в Европу, почему нет? Все стали почему-то забывать, что спорт вне политики. Российские клубы и национальная команда обязательно вернутся в мировой спорт.

Обещаю, что в следующем сезоне «Локо» будет бороться за чемпионство. Мы недовольны результатом за этот год. «Зенит»? Мы сможем обыграть их. Почему нет? В прошлом матче в Санкт-Петербурге «Локо» открыл счет, но потерял концентрацию», — заявил Едвай.

  • «Локомотив» купил 26-летнего Едвая у «Байера» в прошлом году за 4 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ Едвай провел 20 матчей, забил 2 гола.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «РБ Спорт»

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