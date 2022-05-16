Едвай: «Почему бы не играть за «Локо» всю карьеру? Я хочу выиграть трофей в России»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай заявил, что может до конца карьеры играть за московский клуб.

«Нынешний сезон «Локомотива» – сезон перемен. Много изменений в структуре клуба. Мы потратили немало времени на адаптацию.

В каком европейском клубе хочу играть? В «Локомотиве». Почему бы всю карьеру не играть за «Локо»? Я хочу выиграть трофей здесь и продолжать играть.

Без еврокубков мы должны быть сконцентрированы на РПЛ. Думаю, Россию все же вернут в Европу, почему нет? Все стали почему-то забывать, что спорт вне политики. Российские клубы и национальная команда обязательно вернутся в мировой спорт.

Обещаю, что в следующем сезоне «Локо» будет бороться за чемпионство. Мы недовольны результатом за этот год. «Зенит»? Мы сможем обыграть их. Почему нет? В прошлом матче в Санкт-Петербурге «Локо» открыл счет, но потерял концентрацию», – заявил Едвай.

«Локомотив» купил 26-летнего Едвая у «Байера» в прошлом году за 4 миллиона евро.

В сезоне РПЛ Едвай провел 20 матчей, забил 2 гола.

«Локомотив» идет в РПЛ 6-м.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?