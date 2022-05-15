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Червиченко: «У «Спартака» не хватило мастерства даже на такой вальяжный «Зенит». Игра москвичей примитивна»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил матч 29-го тура РПЛ между спартаковцами и «Зенитом» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«Зенит» мыслями находился в отпуске и не мог заставить себя выложиться на полную. А «Спартак», подгоняемый премиальными, пытался изо всех сил их обыграть. Но даже на такой вальяжный «Зенит» не хватило мастерства.

Сложно говорить про амбиции команды, которая находится на девятом месте. По их заявлениям они всегда готовы бороться за чемпионство. Но в игре «Спартака» отсутствуют какие-то комбинации, все примитивно у них. Игра строится только на индивидуальном мастерстве игроков», – сказал Червиченко.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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15.05.2022 22:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +15659

    житель СПб 2 часа назад

    Да они заранее на ничью договорились - разве не было понятно?

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