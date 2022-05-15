Червиченко: «У «Спартака» не хватило мастерства даже на такой вальяжный «Зенит». Игра москвичей примитивна»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил матч 29-го тура РПЛ между спартаковцами и «Зенитом» (1:1). Гости сравняли счет с пенальти на 90+3 минуте.

«Зенит» мыслями находился в отпуске и не мог заставить себя выложиться на полную. А «Спартак», подгоняемый премиальными, пытался изо всех сил их обыграть. Но даже на такой вальяжный «Зенит» не хватило мастерства.

Сложно говорить про амбиции команды, которая находится на девятом месте. По их заявлениям они всегда готовы бороться за чемпионство. Но в игре «Спартака» отсутствуют какие-то комбинации, все примитивно у них. Игра строится только на индивидуальном мастерстве игроков», – сказал Червиченко.

«Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что пенальти в пользу «Зенита» был назначен ошибочно.

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