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Андрей Мостовой – о четырех титулах «Зенита» подряд: «Нам не выигрывать, что ли? Можем – побеждаем»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал тот факт, что команда выиграла РПЛ четыре раза подряд.

«Не слишком ли жирно четыре чемпионства? Спрашиваем игроков других команд, когда они побьют «Зенит».

Нам не выигрывать, что ли? Можем — побеждаем. Это их забота, а не наша.

Слабовата ли Москва стала? Не то чтобы слабовата, но чувствуется, что «Зенит» с таким отрывом выигрывает РПЛ каждый год. Понятное дело, что есть разница сейчас «Зенита» и остальных. Сейчас идeт перестройка с легионерами — в этом году с этим связано. Кто-то уходит, у нас все остаются. Мы самая стабильная команда — это сильный залог победы», – сказал Мостовой.

  • Все 4 чемпионства подряд «Зенит» взял под руководством Сергея Семака.
  • После этих чемпионств «Зенит» ни разу не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
  • В последнем туре сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4881

    polt 30 минут назад

    От скромности не умрет молодой человек.

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